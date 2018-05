Mandarine wandert in den Stickstoff

Anlass war das Treffen „MINT400“ – das Hauptstadtforum des mathematisch-naturwissenschaftliche Excellence-Center an Schulen Netzwerkes (MINT-EC), dem die Goetheschule angehört. Das Forum stand in diesem Jahr unter der Überschrift „Life Science: Forschen für eine lebenswerte Zukunft“. Organisiert wurde es in Kooperation mit dem Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin-Buch.

An der Veranstaltung nahmen insgesamt 350 Schüler aus ganz Deutschland sowie 50 Fachlehrkräfte teil.

Als Vertreter von Wetzlars Oberstufengymnasium waren Sandra Wolf, Luca Emmerich, Luca Titze und Paul Sander nach Berlin gereist, die sich alle durch ihre Leitungen in den Naturwissenschaften qualifiziert hatten.

Die vier Goetheschüler waren sichtlich beeindruckt von den vielen Möglichkeiten, die sich ihnen boten. So begannen Paul Sander und Luca Titze ihren Aufenthalt mit einem Vortrag zum Thema „Werkstoffwunder Automobil“, bei dem es unter anderem um die Materialien für das Auto der Zukunft ging.

Wetzlarer von den Freiheiten begeistert, die die Schüler beim Experimentieren hatten

Der Vortrag zum Thema Neurobiologie, dem Sandra Wolf beiwohnte, wurde sogar auf Englisch gehalten. Verständnisprobleme habe es aber keine gegeben, berichtete die Goetheschülerin, die unter anderem erfuhr, dass Schafe Gesichter erkennen können.

Sehr angetan waren die Wetzlarer Juniorwissenschaftler auch von den Möglichkeiten, die die verschiedenen Workshops ihnen boten. So berichtete Sandra Wolf von einem sehr professionell ausgestatteten Labor, in dem sie in Zweiergruppen Experimente zum Nachweis von Glucose durchführen durfte. Luca Emmerich nahm am Workshop „Indigo & Co“ teil, bei dem er unter anderem Farbstoffe selbst herstellte und Baumwolle damit färbte. Und Luca Titze, der gemeinsam mit Paul Sander einen Workshop zum Thema Supraleiter und Magnetismus besuchte, war insbesondere von den Freiheiten begeistert, die die Schüler beim Experimentieren hatten: Die Antwort auf Schülerfragen, die mit „Kann ich mal…“ begannen, sei fast immer „Mach doch!“ gewesen. So kam es, dass auch schon mal eine Mandarine in flüssigen Stickstoff wanderte.