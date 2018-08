Marburgs weibliche Geschichte erwandern

Für die historischen Hinweistafeln – in Emaille mit rotem Marburg-M auf blauem Hintergrund – gelten als Kriterien die überregionale Bekanntheit der jeweiligen Persönlichkeit außerhalb ihrer Fachgrenzen, eine relevante Aufenthaltszeit in Marburg sowie das Vorhandensein von Wohnhaus oder Wirkungsstätte.

Themenweg besteht aus zwei Rundgängen

Gerade das erste Kriterium der überregionalen Bekanntheit ist in einer patriarchalisch geprägten Geschichte zumindest bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Hürde für Frauen. Entsprechend weisen von den insgesamt 45 Hinweistafeln in Marburg nur 17, also ein gutes Drittel, auf bedeutende Frauen hin.

Als Ausgleich für diesen Umstand hat der Fachdienst Kultur einen eigenen Themenweg „Marburgerinnen“ erstellt. Es ist der mittlerweile neunte Themenweg in der Stadt.

„Frauen haben für die humane Entwicklung der Stadt Marburg einen mindestens ebenso großen Beitrag geleistet wie Männer; deshalb ist dieser Themenweg absolut angemessen“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies.

Autorin auch dieses Themenwegs ist Gesa Coordes: „Es war uns bei diesem Stadtspaziergang ein Anliegen, die weibliche Seite Marburgs nicht nur historisch zu zeigen.“

Wer auf dem Themenweg, der eigentlich aus zwei Rundgängen besteht, spaziert, findet deshalb auch die Wirkungsstätten von Unternehmerinnen – dazu gehören die Kinobetreiberin Marion Closmann und die Tapetendesignerin Hilde Eitel – und eine Station für blinde Frauen wie VdK-Präsidentin Verena Bentele und die Abenteurerin Sabriye Tenberken.

An 14 Stationen führt der Themenweg vorbei und verweist auf insgesamt 34 Frauen. Sie werden im zugehörigen 12-seitigen Faltblatt mit Übersichtsplan vorgestellt. Das Faltblatt ist im Tourismusbüro im Erwin-Piscator-Haus erhältlich.

Außerdem gibt es den neuen sowie alle anderen Themenwege zum Download unter www.marburg.de im Internet. (red)