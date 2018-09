Marionetten verdrehen die Köpfe

Am 13. und 14. Oktober sowie am 20. und 21. Oktober geht es in Hessens kleinstem Opernhaus um die Frage, ob sich Liebende wirklich treu sein können.

Der alte Philosoph Don Alfonso glaubt das nicht und überredet die Offiziere Ferrando und Guglielmo zu einer Wette: Sie sollen sich verkleiden und versuchen, die Verlobte des jeweils anderen zu verführen. Mit welchen Tricks, Schwindeleien und Verkleidungen das gelingen könnte, weiß die schlitzohrige Kammerzofe Despina.

Der Spaß beginnt, doch sehr schnell wird Ernst daraus und sowohl die Frauen, als auch die Männer durchleben ein emotionales Auf und Ab.

Am Ende weiß keiner mehr so recht, wo ihm der Kopf steht – ob eine Versöhnung möglich ist? Die vom Skelett bis zur kleinsten Rüsche von Annemarie Gottfried meisterlich gearbeiteten Marionetten bestechen durch ihren lebensechten Ausdruck, der sich abhängig von Mozarts herrlicher Musik in einer Sekunde von Freude zu Trauer, von Wut zu Verliebtheit wandeln kann.

Verantwortlich dafür, dass man all diese gegensätzlichen Gefühle durch die Bewegungen der Figuren mitempfinden kann, sind die Marionettenspieler Evelyn Bamberger, Jule Bernshausen, Gaiane Bdoian-Leiser, Susanne Brunner, Alexander Fahima, Samuel Kempkes, Andreas Schubert und Mareile Zürcher.

Bühnenbild versetzt an die neapolitanische Küste mit azurblauem Meer, mediterranem Licht und dem Vesuv

Das Bühnenbild des Grafikdesigners Heinz Zürcher versetzt das Publikum an die neapolitanische Küste – inklusive azurblauem Meer, mediterranem Licht und dem Vesuv am Horizont.

Beginn ist am 13. Oktober ab 17 Uhr sowie am 14., 20. und 21. Oktober ab 11 und ab 17 Uhr.

Karten für die Vorstellungen können per E-Mail an info(at)eckelshausener-musiktage.de oder unter der (0 64 61) 27 10 wochentags zwischen 14 und 18 Uhr) bestellt werden.

Erwachsene zahlen 20 Euro Eintritt, Karten für Schüler und Studenten kosten zwölf Euro. Eine frühzeitige Reservierung wird wegen der großen Nachfrage empfohlen.

Weitere Infos gibt es unter www.schartenhof.de/marionetten. (red)