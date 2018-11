Weilmünster-Laubuseschbach Am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 23 Uhr findet in der Kirchgasse in Laubuseschbach der 13. Weihnachtsmarkt statt.

Markt steigt zum 13. Mal

dorfgeschehen Am Samstag wird es in Laubuseschbach besinnlich

Der Obst- und Gartenbauverein ist gut vorbereitet. (Foto: Rebekka Bausch)

Das Konzept des Weihnachtsmarktes, der alle zwei Jahre vom Obst- und Gartenbauverein Laubuseschbach organisiert und ausgerichtet wird, ist auf Wunsch vieler Besucher überarbeitet worden.

Der Markt findet nun samstags statt und hat länger geöffnet. Ab 14.30 Uhr lädt ein Kuchenbuffet im Saal des Bürgerhauses zum Schlemmen ein Für die jüngeren Besucher gibt es Kinderschminken und kreative Angebote wie Plätzchenbacken. Der Nikolaus hat sich angekündigt. Er kommt gegen 18.30 Uhr vorbei und verteilt Geschenke. Ab 14.30 Uhr lädt ein Kuchenbuffet im Saal des Bürgerhauses zum Schlemmen ein. Viele Ortsvereine sind mit einem Stand vertreten. Die Stiftung „Zukunft beLEben" der Evangelischen Kirchengemeinde Laubuseschbach veranstaltet eine Tombola. Das Dorfmuseum und die Bücherei öffnen ebenfalls ihre Pforten. Mit Beginn der Dämmerung ist das Blasorchester der Chor- und Musikgemeinschaft Laubuseschbach zu hören. Ein Höhepunkt des Weihnachtsmarkts ist ab 19.30 Uhr eine große Feuershow einer Feuerkünstlerin, die magische Momente verspricht. (red)

