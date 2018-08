Martin folgt auf Trimpler

Dies ist das Ergebnis der Hauptversammlung, die in der König-Konrad-Halle abgehalten wurde. An die Vereinsspitze rückte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Detlef Martin. Er löste den bisherigen Vorsitzenden Martin Trimpler, der für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, ab.

Philipp Rosbach hält dem Verein bereits seit 80 Jahren die Treue, Edmund Jaik seit 70 Jahren

Martin Trimpler gehörte dem Vorstand seit 33 Jahren an und führte den Verein viele Jahre als Vorsitzender. Der Vorstand wird komplettiert von Schriftführerin Sabine Stingl sowie Kassiererin Ilka Kullmann, die Wolfgang Friedrich in dieser Funktion ablöste. Wolfgang Friedrich gehörte dem Vorstand seit 51 Jahren an. Zum neuen Pressewart wurde Elmar Flach gewählt.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder gab es. So wurden Philipp Rosbach (für 80 Jahre), Edmund Jaik (für 70 Jahre), Franz-Josef Bleul (für 65 Jahre), Hans-Georg Heftrich, Rudolf Laux, Bernhard Stuhl, Willi Wünschmann (alle für 60 Jahre), Winfried Brahm, Gerd Dommermuth, Edmund Laux, Hans-Peter Roßbach (alle für 50 Jahre) sowie Otto Grodtke (für 25 Jahre) ausgezeichnet. (red)