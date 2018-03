Marvin Wolfart erzielt Spitzenergebnis

Informatik-Lehrer Christian Hardt hatte jetzt die erfreuliche Aufgabe, den erfolgreichen Schülern Urkunden und Sachpreise zu überreichen. Ein Spitzenergebnis beim „Biber“-Wettbewerb erzielte dabei Marvin Wolfart, der in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen hatte. Im Jahrgang 9/10 erzielte er die volle Punktzahl und erreichte damit einen ersten Preis, womit er zu den zwei Prozent Besten in Deutschland zählt.

Die Zuordnung der Ergebnisse zu den Preisstufen war nämlich so gewählt, dass in jeder Altersgruppe etwa zwei Prozent aller Teilnehmenden einen ersten Preis, bis zu vier Prozent einen zweiten Preis, das obere Drittel des Teilnahmefeldes mindestens einen dritten Rang und das mittlere Drittel eine Anerkennung erreicht.

Im Jahrgang 7/8 gab es Sonderpreise für Jonas Bartz und Jonas Müller. Beachtlich auch die hohe Zahl an Humboldt-Schülern, die einen dritten Platz errangen. Bester Aßlarer Schüler im Bereich Klasse 5/6 wurde Leon Rau, der als Fünftklässler viele Ältere hinter sich ließ.

Seit seiner Premiere im Wissenschaftsjahr 2006 verzeichnet der größte Informatik-Wettbewerb Deutschlands alljährlich neue Rekordzahlen. Mit 341 241 Teilnehmern haben so viele Schüler wie noch nie beim „Biber-Wettbewerb“ mitgemacht, dessen Ziel es ist, junge Menschen für Informatik zu begeistern.

Wie sieht eine robuste Internetverbindung innerhalb der Inselgruppe Ho, No, Ma, Ka und To aus? Wie bringt man große und kleine Hunde am effizientesten in eine bestimmte Reihenfolge? Vielfältig und unterhaltsam gestalten sich die Aufgaben des jüngsten Informatik-Bibers. Auf den ersten Blick ist das, was die Schüler hier begeistert, reine Knobelei am Computer, tatsächlich handelt es sich um informatische Grundüberlegungen, die zur richtigen Lösung führen. (red)