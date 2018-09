Die Puppenbühne Paletti kommt am Sonntag 23.September nach Herborn in die Aula der Hohen Schule mit dem Puppenspiel „Mascha und der Bär“. Beginn der Vorstellung ist um 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, die Spieldauer beträgt circa 50 Minuten mit Pause. Der Eintritt kostet pro Person 8 Euro, mit Ermäßigungskarte 7 Euro (erhältlich in den örtlichen Kitas). Das Puppenspiel verspricht ein spannendes Abenteuer für die ganze Familie zu werden. Informationen erhalten Interessierte unter dem Telefon: 0152/33776734