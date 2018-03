Massieren und Word

Word-Kurs für Einsteiger: Word ist ein Programm zum Erfassen und Gestalten von Texten in Dokumenten.

Die Kurse sind sowohl für Einsteiger geeignet, die noch nicht oder selten mit Word gearbeitet haben, als auch für Anwender, die ein leistungsfähiges Programm lediglich als Schreibmaschine nutzen und den Weg verlassen möchten.

In dem sechswöchigen Kurs, der am Montag, 5. März, um 17.45 Uhr in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg startet, erarbeiten die Teilnehmer Basics und können Handlungssituationen bearbeiten.

Massieren lernen: Wohlfühlmassagen sind eine ganz spezielle Mischung aus Akupressur und sanfter Massage. Sie dienen zur Stärkung der Lebensenergie und lassen diese auch wieder besser fließen. In dem Seminar, das über sechs Wochen geht und am Mittwoch, 7. März, im Weilburger Stift startet, lernen die Teilnehmer die Techniken, Indikationen und Kontraindikationen sowie das Massieren.

Anmeldungen sind unter (0 64 71) 21 25 sowie auch im Internet unter www.vhs-limburg-weilburg.de möglich. (red)