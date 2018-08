Maus-Fans kommen zu Terra Tech

Die Kinder erfahren, was sich hinter den Begriffen „Nothilfe“ und „Entwicklungszusammenarbeit“ versteckt. Am Aktionstag gewährt eine Büroführung Einblicke in den Arbeitsalltag der Hilfsorganisation. Anschließend werden plastische Eindrücke aus Projekten in Mexiko, Kenia und Äthiopien vermittelt. Alle Kinder können unter Anleitung an einem erdbebensicheren Haus bauen. Interaktiv erfahren die Maus-Fans so, wie Kinder und Erwachsene in anderen Erdteilen leben.

Insgesamt gibt es vier Einheiten à 60 Minuten (um 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr). Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter presse(at)terratech-ngo.de möglich. (red)