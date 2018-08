Mediterrane Ernährung beugt vor

Wer ab und an seine Brille oder den Autoschlüssel verlegt, muss nicht zwangsläufig an einer Demenz leiden. „Das ist vor allem bei älteren Menschen völlig normal“, sagt Hölper-Reichwein. „Erst wenn man die Brille unbewusst in den Kühlschrank oder andere ungewöhnlich Orte legt, sollte man sich Gedanken machen.“

Die Demenz ist eine fortschreitende chronische Erkrankung, bei der Gehirnzellen absterben. Dabei gibt es laut der Medizinerin viele verschiedene Arten. Die häufigste sei die Alzheimer-Erkrankung, deren Ursache Eiweißablagerungen im Gehirn sind. Außerdem sei eine Demenz häufig die Folge eines Schlaganfalls.

Im Anfangsstadium hat der Erkrankte nur leichte Einschränkungen, die mit der Zeit zunehmen. „Er kann dann aber noch selbstständig leben.“ Im zweiten Stadium werden bisher einfache Dinge immer schwieriger. „Im Endstadium schließlich ist der Patient nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen.“

Der Krankheit vorbeugen können Hölper-Reichwein zufolge auch schon junge Menschen. „Eine ausgewogene, vitaminreiche, mediterrane Ernährung ist wichtig.“ Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum dagegen sollten vermieden werden. „Vor allem ältere Menschen sollten für ausreichend Bewegung sorgen, regelmäßig den Blutdruck messen und ihre sozialen Kontakte pflegen.“ Auch Denksportaufgaben und eine neue Fremdsprache zu erlernen, seien gute Maßnahmen zur Prophylaxe.

Auch wenn jemand schon an Demenz erkrankt ist, könne nicht nur mit Medikamenten geholfen werden. „Es ist wichtig die Menschen dabei zu unterstützen, sich zeitlich und räumlich besser orientieren zu können.“ Dafür reiche es oftmals schon aus, einen Kalender oder Uhren in die Umgebung des Erkrankten zu legen. „Die Patienten dürfen nicht das Gefühl haben, bloß gestellt zu werden.“ Denn oft schämen sich Demenzerkrankte für ihre Unzulänglichkeiten.

Was also kann jemand tun, der hinter der Vergesslichkeit eines Freundes, Familienmitglieds oder Bekannten eine Demenz vermutet? Diese Frage hatte auch eine 70-Jährige Leserin aus Herborn, die sich Sorgen um ihren 84-jährigen Mitbewohner macht. Seit ein paar Jahren sei er schon sehr vergesslich, doch in letzter Zeit habe sich die Situation stark verschlechtert. Als er vor Kurzem seinen Koffer packen wollte, habe er zum Beispiel sehr viel Unterwäsche und sonst nichts Wichtiges eingepackt. Außerdem sei ihr aufgefallen, dass er manchmal sehr lange brauche, um das von ihr Gesagte aufzufassen.

„Hier muss man erst einmal sicherstellen, ob es wirklich eine Demenz ist“, sagt Hölper-Reichwein. Denn in manchen Fällen handele es sich auch um eine Depression, die oft mit den gleichen Symptomen einhergehe. „Bei Ihrem Mitbewohner könnte es allerdings eine beginnende Demenz sein.“ Bei einem Psychiater oder Neurologen solle er abklären lassen, was er hat und welche Therapie helfen könnte. Die Anruferin grübelt außerdem darüber nach, wie sie ihren Bekannten am besten auf ihre Vermutung ansprechen kann. „Ich würde ihm erst einmal sagen, dass Ihnen seine Vergesslichkeit aufgefallen ist“, rät die Ärztin.

Eine positive Atmosphäre in der Umgebung des Erkrankten ist besonders wichtig

Der Umgang mit Demenzkranken sei oft schwierig. „Am Anfang von einer Demenz kann man noch ganz normal mit dem Betroffenen umgehen.“

Schreitet die Krankheit jedoch fort und der Erkrankte beschuldigt einen zum Beispiel, seinen Geldbeutel geklaut zu haben, sollte ihm nicht widersprochen werden. „Es ist hilfreicher, es einfach zuzugeben.“ Denn damit geben sich die Demenz-Patienten oft schon zufrieden.

Für Angehörige eines Demenzerkrankten sei meistens die häufige Aggressivität das größte Problem. „Damit ist die Familie häufig überfordert und sieht als letzten Ausweg, den Erkrankten in die Obhut eines Altenheims zu geben.“

Besonders wichtig sei es, eine positive Atmosphäre in der Umgebung des Erkrankten zu schaffen. Das erreichen Angehörige zum Beispiel, indem sie den Demenzkranken nicht ständig auf seine Defizite aufmerksam machen.