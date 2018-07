Meetings im Dunkeln

Dass wir in dieser Entwicklung erst am Anfang stehen und experimentelle Elemente bald in den meisten Veranstaltungen erwarten dürfen, zeigt eine neue Studie, die von MPI Outlook für die IMEX Group, Veranstalter internationaler Messen der Kongress-, Event- und Incentivebranche, durchgeführt wurde. So haben rückblickend in den letzten drei Jahren 87 Prozent der befragten Veranstaltungsplaner eine steigende Nachfrage nach aktiven und erlebnisorientierten Aktivitäten im Rahmen ihrer Veranstaltungsprogramme festgestellt.

Mit Blick in die Zukunft erwarten über zwei Drittel (69 Prozent) mehr Erlebniselemente in Meetings und Kongressen, während weitere 16 Prozent sie in ein oder zwei Jahren implementieren wollen. Die Teilnehmer wurden auch gebeten, ihre Definition von erfahrungsbezogenen Aktivitäten in Meetings, Kongressen und Veranstaltungen zu erläutern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich aus Sicht der Befragten um Aktivitäten handelt, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, viele Sinne zu nutzen und sich an einer Veranstaltung selbst aktiv einzubringen.

Carina Bauer von der IMEX Group sagte dazu: „Das phänomenale Interesse und die positiven Reaktionen entsprechende Angebote auf der diesjährigen Event-Messe IMEX belegt den hohen Grad an Begeisterung für solche Aktivitäten.

Die Studie belege die Wichtigkeit dieses Trends in der gesamten Industrie. (red)