Mehr „Reines Glück“

In den 40 Bildern werden Szenen der Wetzlarer Altstadt mit Comic-Elementen verbunden.

Zur Ausstellung finden auch Rahmenveranstaltungen statt: Am Sonntag, 18. Februar, ab 14 Uhr gibt es eine Führung und am Sonntag, 25. Februar, ab 11.30 Uhr ein Künstlergespräch. Am Freitag, 2. März, beginnt um 15 Uhr ein Workshop mit Gabriele Hünninger. am Samstag, 3. März, um 10 Uhr ein Kinderworkshop mit Bernd W. Kliche.

Auch zur Finissage am Sonntag, 29. April, ab 15 Uhr reist der Künstler an. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und auch der Museumseintritt ist frei. Eine Gebühr wird lediglich für die Workshops verlangt. Anmeldungen hierfür sind unter (0 64 41) 9 94 13 oder per E-Mail an museum(at)wetzlar.de möglich. (red)