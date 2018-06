Mehr Spaß im Verein

Biebertal-Fellingshausen Was der Breitensportverein Biebertal bietet, hat beim Tag der offenen Tür nicht nur Bürgermeisterin Patricia Ortmann getestet. Das Angebot ist durch den Anbau am Vereinshaus deutlich gewachsen, wie der stellvertretende Vorsitzende Guido Donat sich freute. Als Überraschungsgast war Jongleur Ralph Giesa zugegen, der selbst brennende Fackeln in die Höhe warf. (mo/Foto: Moos)