Mehr Uniformierte für mehr Sicherheit

Vor allem die Verbesserung des Sicherheitsgefühls von Bahnreisenden und Nutzern des Bahnhofs ist das Ziel dieser jetzt schriftlich festgehaltenen Vereinbarung. Bereits seit Anfang 2017 finden auf Initiative des Marburger Ordnungsamtes in Marburg regelmäßige Absprachen zwischen der Stadt, der Bahn, der Bundespolizei und der Stadt Marburg statt. Die bessere Abstimmung der unterschiedlichen Akteure sei jetzt das Ziel der schriftlich festgehaltenen Kooperation, sagte Bürgermeister Wieland Stötzel (CDU).

„Wenn uniformierte­ ­Sicherheitskräfte mehr Präsenz zeigen und dadurch niedrigschwellig ansprechbar sind, steigt für die Bürger das Gefühl der Sicherheit“, hofft Stötzel. Das sei eine wichtige Aufgabe, nachdem es in den vergangenen Jahren bereits eine bauliche Aufwertung des Bahnhofsareals inklusive des Vorplatzes gegeben habe.

Zwar gebe es in Marburg gefährlichere Orte als den Hauptbahnhof, aber Ziel der Politik sei auch hier eine Erhöhung der „gefühlten Sicherheit“.

Die Bundespolizei darf bei Problemen künftig auch offiziell am Bahnhofsvorplatz eingreifen

Kernpunkt der Vereinbarung ist die offizielle gegenseitige Übertragung des Hausrechts zwischen der Stadt Marburg und der Deutschen Bahn AG. Das ist deswegen wichtig, weil rein rechtlich gesehen bisher die Bahn-Sicherheitsmitarbeiter – von der Bundespolizei und der „DB Security“ nur für die Sicherheit im Bahnhofsgebäude und im Gleisbereich zuständig waren. Ihre Zuständigkeit endete aber außerhalb des Bahnhofsgeländes. Die Bundespolizei darf also bei Problemen künftig auch offiziell am Bahnhofsvorplatz eingreifen. Umgekehrt hingegen endet die Befugnis der Mitarbeiter von Ordnungsamt oder der Marburger Polizei nicht mehr am Bahnhofsportal. „Wir erhöhen die Präsenzzeit der Uniformierten“, freute sich Bahnmanager Carsten Hoepfner aus Gießen über einen weiteren Baustein der „Ordnungspartnerschaft“.

Dies solle besonders in den Abend und Nachtstunden passieren, denn das Gebäude des Hauptbahnhofs ist zwischen vier Uhr morgens und 0.45 Uhr durchgehend geöffnet. Hoepfner bestätigte, dass es seit mehr als zehn Jahren keine Wache der Bundespolizei (früher Bahnpolizei) in Marburg gebe. Fest stationiert seien die Kollegen seit dem Abzug nicht mehr in Marburg, sondern am Hauptbahnhof in Gießen.

Die Folge: Bei einem sicherheitsrelevanten Vorfall müssten sie erst aus Gießen anreisen, sie wären schon bei einer Streife vor Ort in Marburg. Wohl aus Kostengründen wird es wohl in absehbarer Zukunft keine Rückkehr zu einer Wache der Bundespolizei am Marburger Bahnhof geben. Es sei aber geplant, die Präsenzzeiten und Einsätze der Sicherheitsmitarbeiter aus Gießen besser mit den Ordnungskräften in Marburg abzustimmen. Es werde jedoch auch dadurch keine Dauerpräsenz von Sicherheitskräften am Marburger Bahnhof geben können, betonte Hoepfner.

Insgesamt passiere am Marburger Hauptbahnhof aus polizeilicher Sicht relativ wenig, sagte Gerhard Keller, Leiter der Polizeistation Marburg, bei der Vorstellung der Kooperationspläne. Wenn es am Bahnhof zu tätlichen Auseinandersetzungen komme, dann handele es sich dabei meistens um Konflikte innerhalb von Gruppen. Durchschnittlich einmal pro Tag werde die Polizei zum Hauptbahnhof gerufen, sagte Keller.

Genauere Absprachen werden in der Vereinbarung in Bezug auf das Bahnhofsgebäude, den Bahnhofsvorplatz, die Bahnsteig-Unterführung, den Ortenbergsteg und das Parkdeck am Bahnhof getroffen. Weitere Eckpunkte sind die gemeinsame Nutzung und der Austausch von Daten zu Präventionszwecken. Alle zwei Monate soll es bei Treffen aller Kooperationspartner detaillierte Absprachen geben.