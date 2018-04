Meldestufe III  nur fast erreicht

Konkret berichtete das Hochwasserlagezentrum-Lahn im Regierungspräsidium Gießen, dass am Mittwoch an den Lahnpegeln Gießen und Leun die Meldestufe II mit steigender Tendenz überschritten wurde. Kurz unter der Meldestufe III verharrten die Pegel dann am Donnerstagnachmittag.

Anders die Lage nord-östlicher: Insbesondere an in den Oberläufen wurden hohe Wasserstände erreicht, die nun wieder am sinken sind. Der Lahnpegel Marburg hat gegen Mitternacht die Meldestufe III mit 4,80 Meter erreicht und leicht überschritten – am Nachmittag war er wieder leicht am fallen.

Nach den Vorhersagen ist trotz starker Regenfälle in den vergangenen Tagen in den Nebengewässern nun aber mit sinkenden Pegeln zu rechnen, wie das Regierungspräsidium Gießen mitteilt. Noch aber seien leichte Verkehrsbehinderung auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen möglich, es könnten einzelne Gebäude gefährdet sein und Keller überflutet werden.

Aktuelle Prognosen im Internet verfügbar

Für die Stunden bis zum Freitag-Mittag sehen die Vorhersagen nur noch minimale Niederschläge voraus, im Einzugsgebiet der Lahn bis zur Einmündung der Dill in Wetzlar von nur zwei Millimetern pro Quadratmeter, im Einzugsgebiet der gesamten Dill etwa doppelt so viel.

Die Vorhersagen des Hochwasserlagezentrums-Lahn beim Gießener Regierungspräsidium zur Situation an der Lahn und ihrer Nebengewässer können unter www.hwlz.de eingesehen werden. Dort werden täglich Prognoseberechnungen bereitgestellt. (red)