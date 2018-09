Menschen am Lebensende begleiten

Nach kulinarischen Köstlichkeiten eines Frühstücksbuffets mit Lachsschnittchen, Hokkaidocreme und Äpfeln mit Ziegenkäse und Feigensenf hatten die mehr als 70 Gäste Gelegenheit, einen Einblick in die Geschichte der Hospizarbeit und deren aktuellen Umsetzung zu gewinnen.

Anne Schepp begrüßte die Frühstücksteilnehmer und Andrea Burk-Schmidt stimmte mit einem Klavierstück auf einen besinnlichen Vormittag ein.

London sei es gewesen, wo die Hospizarbeit ihren Anfang mit dem Engagement der Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders (1918-2005) gefunden habe und sich von dort aus über die Welt verbreitete, erläuterte Pfarrer Ullrich. Hospiz wurde vielfach mit einem Sterbehaus gleich gesetzt und in der Gesellschaft lange Zeit mit Zurückhaltung betrachtet. Der Pfarrer berichtete, dass er 1991 zu einem Sterbenden gerufen worden sei, den er in einer Abstellkammer der betreffenden Klinik vorgefunden habe. Leben als solches sei jedoch so gemeint, dass ein Mensch dieses in Fülle hat von der Geburt an bis in die letzte Lebensphase.

Begleitung in der letzten Lebensphase

Palliativ bedeute „mit einem Mantel umhüllen“ und ziele auf einen schmerzfreien Zustand ab. Mit dem Palliativdienst würden Menschen in ehrenamtlicher Arbeit in ihrer letzten Lebensphase begleitet, die oftmals keine Angehörigen mehr haben. Aber auch Angehörige könnten Unterstützung erfahren. „Wir machen Sterbebegleitung und keine Sterbehilfe“ stellte der Vorsitzende des Gladenbacher Vereins „Hospizdienstes Immanuel“ heraus.

Der Hospizverein sei 2004 in Bottenhorn auf Initiative dortiger aktiver Menschen gegründet worden und zähle derzeit 214 Mitglieder. 69 ehrenamtliche Mitarbeiter bringen sich in die Hospizarbeit ein, die von Doris Pitzer und Susanne Schneider hauptamtlich koordiniert werde. Vielfach sei es der Wunsch der Menschen, in ihrer letzten Lebensphase in vertrauter Umgebung zu verbleiben. Deshalb arbeite man ambulant und der Gedanke an den Aufbau eines stationären Hospizes sei wieder verworfen worden. Die Zentrale der ambulanten Hospizarbeit befindet sich in Gladenbach.

„Endlich leben“ bedeute, so Pfarrer Ullrich, Leben in seiner Fülle, wenn Endlichkeit bewusst gemacht werde. Deshalb sei es eine Kostbarkeit, Angehörige zu umsorgen, wenn Endlichkeit bewusst sei.

Aus der Arbeit einer Hospizhelferin berichtete Andrea Burk-Schmidt (Friedensdorf), die seit vier Jahren für den Hospizdienst tätig ist. Die ehemalige Physiotherapeutin erfuhr eine Ausbildung an der PraxisAkademie in Bonn und zog das Resümee: „Hätte ich die Ausbildung nicht gehabt, meine Arbeit wäre Stückwerk gewesen.“ Das Kennenlernen der zu begleitenden Menschen erfolge oft turbomäßig. In der Möglichkeit der Supervision jedoch werde den ehrenamtlichen Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, die oftmals schwere Tätigkeit der Sterbebegleitung zu bewältigen und zu verarbeiten. An drei anonymisierten Beispielen gab Andrea Burk-Schmidt einen Einblick in die Tätigkeit und resümierte: „Wir sind Sterbebegleiter und keine Trauerbegleiter, wie Angehörige dies oftmals erwarten.“ (hlp)