Menschen in Seenot retten

Crewmitglieder berichteten über ihre persönlichen Erfahrungen von Rettungseinsätzen, die sie an Bord von zivilen Rettungsschiffen unternommen hatten.

„Zunächst muss es doch ganz einfach darum gehen, Menschenleben zu retten.“

Anlass zur Gründung der „Seebrücke Wetzlar“ war, dass alle zivilen Rettungsschiffe daran gehindert werden, ihre Rettungsmissionen durchzuführen und in diversen Häfen festgesetzt wurden. Die in der „Seebrücke“ inzwischen international organisierten Menschen halten es dagegen für unerträglich, dass man Menschen ertrinken lässt, obwohl man sie retten könnte.

Anja Mika on der Seebrücke Wetzlar: „Das ist, wie wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht losfahren darf, obwohl in der Nebenstraße ein Haus brennt.“

Bodo Jaekel ergänzt: „Unabhängig von der europäischen Flüchtlingspolitik finde ich es unglaublich, dass man Menschen einfach ertrinken lässt. Zunächst muss es doch ganz einfach darum gehen, Menschenleben zu retten.“

Die Referentinnen Anna Czubayko und Kathrin Bonnis berichteten den Besuchern in der gut gefüllten Kulturstation von ihren persönlichen Erlebnisse bei den Rettungsaktionen. Eindrucksvolle Bilder und bewegende persönliche Berichte zogen die Zuhörer in ihrem Bann. Das Gleiche galt für den Bericht der Ärztin Johanna Rockenbach aus Gießen, die noch in diesem Sommer im Einsatz war.

Nachdem Panama dem letzten verbliebenen Rettungsschiff, der Aquarius, die Flagge entzogen hat, ist es zum Stopp der zivilen Seenorettung auf dem Mittelmeer gekommen. (red)