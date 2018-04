Menschen ins Gespräch bringen

Die Selbsthilfekontaktstelle in Marburg hat mit dem Verein Arbeit und Bildung diesen Aktionstag in den vergangenen Wochen mit einer Kampagne vorbereitet und einige Selbsthilfegruppen so öffentlich vorgestellt. Zum Weltgesundheitstag am 7. April findet ab 13 Uhr nun der erste Marburger Selbsthilfetag im Erwin-Piscator-Haus (Biegenstraße) statt. Neben einer offenen Podiumsdiskussion zum Thema Selbsthilfe und einer Lesung von Buchautor Bernd Mann werden zahlreiche Selbsthilfegruppen über ihre Angebote informieren.

Zahlreiche Gruppen aus dem Landkreis stellen sich und ihre Arbeit vor

Die Stadt Marburg hat das Projekt von Anfang an unterstützt. „In einer Selbsthilfegruppe finden Menschen eine Unterstützung, die kein Profi geben kann: Hier verstehen Betroffene einander so, wie sonst niemand. Selbsthilfegruppen informieren, um die Betroffenenkompetenz zu steigern, und sind Interessenvertretung. Über die ,Gesunde Stadt’ stärken wir ihre Vernetzung und unterstützen ihre Arbeit“, so Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).

„Der Selbsthilfetag kann einen großen Beitrag dazu leisten, Menschen ins Gespräch zu bringen. Wir wünschen uns, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird, dass sie weiterentwickelt werden kann.“

Rainer Dolle, Leiter von Arbeit und Bildung, erklärt: „Wir bieten mit dem Selbsthilfetag nicht nur die Möglichkeit zur Information, sondern auch zur Diskussion. Daher haben wir Vertreter aus der Stadtverwaltung, der Wissenschaft und dem gemeinnützigen Bereich eingeladen, um mit uns und den Selbsthilfegruppen zu diskutieren.“

Die Infostände der verschiedenen Selbsthilfegruppen haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Podiumsdiskussion beginnt um 13.30 Uhr. Bernd Manns Lesung aus seinem Buch „Schwer behindert, leicht bekloppt“ findet ab 15.30 Uhr statt. Für beide Veranstaltungen stehen eine induktive Höranlage und Gebärdendolmetscher zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei.

Infostände gibt es unter anderem zu den Themen Bechterew, Betäubungsmittelmissbrauch, Cochlea Implantat, Defibrillator, Depression, Dystonie, Epilepsie, Fibromylagie, Gefühle, Huntington, Krebs, künstlicher Darmausgang, Lungenkrankheiten, Multiple Sklerose, Prostatakrebs, Psychiatrie-Erfahrung und Sehbehinderunen.

Weitere Informationen gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle, Biegenstraße 7, 35037 Marburg, (0 64 21) 1 76 99 34 oder -36, E-Mail: info(at)selbsthilfe-marburg.de sowie auf der Homepage: www.selbsthilfe-marburg.de. (pas)