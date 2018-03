"Menschenskind" schützt Familien

Vor zehn Jahren haben sich die Akteure unter der Federführung des Kreisgesundheitsamtes zusammengefunden und in Zusammenarbeit mit Kinderschutzbund, Frühförderstelle, Jugendämtern und der Baby- und Kleinkindambulanz ein Konzept der frühen Hilfe für besonders belastete Familien entwickelt: Diese Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren besucht, beraten und begleitet.

Das Besondere sei auch, dass die Hilfe den Familien bereits vor der Geburt angeboten werde, sagt Landrätin Kirsten Fründt (SPD). Es sei vorbeugend ausgerichtet und warte nicht erst auf eine krisenhafte Entwicklung.

"Wichtig ist es, die frühe Beziehung zwischen Kindern und deren Eltern zu fördern und bei auftretenden Problemen möglichst zeitnah Hilfe anzubieten", unterstreicht Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Das Ziel: die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes verbessern und Fehlentwicklungen vorbeugen. "Das ist uns gemeinsam in den vergangenen zehn Jahren allein durch ,Menschenskind‘ in 123 Fällen gelungen", betonen Landrätin und Oberbürgermeister.

23 Plätze für die Stadt und 15 für den Kreis

"Hebammen, Ärzte, Klinikpersonal oder Beratungsstellen informieren Familien über das Projekt, wenn sie einen Bedarf erkennen. Die Familien können sich auch selbst an das Gesundheitsamt wenden oder werden zu uns vermittelt", sagt die Ärztin Andrea Schroer, die das Projekt beim Gesundheitsamt steuert. Den Kontakt zur Familie nimmt dann eine sozialpädagogische Fachkraft mit einem Hausbesuch auf. Danach wird im Team mit einer Ärztin entschieden, ob die Familie in das Projekt aufgenommen wird.

"Sowohl bei der Aufnahme, der Projektarbeit als auch der Beendigung ist immer die freiwillige Mitarbeit der Eltern entscheidend", stellt Andrea Schroer fest.

Das war auch bei Vanessa Rahner und Erwin Schweda so, deren Kinder inzwischen 13 und 18 Monate alt sind. Sie sei während ihres Studiums Mutter geworden, sagt Rahner. Bereits während der Schwangerschaft sei sie sehr gut unterstützt worden. Auch Hilfe bei Beantragung etwa des Kindergeldes habe sie gerne angenommen, da es sie unglaublich entlastet hat. "Es hat mir sehr gut getan", so Schweda, der ebenfalls die Unterstützung bei "Kind und Ämtern" lobte. Er werde die Hilfe von "Menschenskind" in jedem Fall voll bis zum dritten Lebensjahr seines Kindes nutzen.

Insgesamt gibt es 38 Plätze - 23 für den Landkreis und 15 für die Stadt Marburg. Die Kosten tragen Kreis und Stadt gemeinsam. Vier sozialpädagogische Fachkräfte und 15 Hebammen, die auf Honorarbasis arbeiten, stehen für die Betreuung und Begleitung der Familien im Projekt "Menschenskind" zur Verfügung. (kse)