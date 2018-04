Messtafel bremst Autofahrer

Mehrere Gladenbacher Ortsbeiräte sind in den vergangenen Monaten aktiv geworden und haben sich Geschwindigkeits-Anzeigetafeln zugelegt. Finanziert wurden die Geräte über die Verfügungsmittel der Gremien sowie mit Hilfe von Spenden durch Vereine, Firmen und Privatpersonen.

Mehrere Ziele verfolgen die Initiatoren damit: Sie wollen Raser bremsen und so für mehr Sicherheit in den Stadtteilen sorgen. Außerdem sollen verlässliche Daten gesammelt werden, wann und wo genau die meisten Temposünder auftreten. Diese Werte könnten später dafür genutzt werden, um zum Beispiel bauliche Veränderungen an den Straßen zu beantragen.

Die Messstationen „blitzen“ die zu schnellen Autofahrer zwar nicht. Sie mahnen aber alle Verkehrsteilnehmer, auf ihr Tempo zu achten. Neben der Geschwindigkeit blinkt zur Belohnung ein Smiley oder als Tadel eine Grimasse.

Und das scheint wohl zu wirken, wie die ersten Ergebnisse in Rachelshausen belegen. „Es hat schon etwas gebracht“, sagte Bernd Müller mit Blick auf den ersten Einsatz der Tafel. Der Ortsvorsteher stellte am Mittwochabend seinen Ortsbeiratskollegen sowie interessierten Bürgern aus Rachelshausen die erste Auswertung der Tempo-Messung vor.

Am 5. Januar wurde die neue Geschwindigkeits-Anzeigetafel an dem geraden Teilstück der Ortsdurchfahrt angebracht. Hier gilt ein Tempolimit von 50 km/h. Zehn Tage dauerte die erste Messung. In dieser Zeit waren 54 Prozent aller Fahrzeuge mit 41 bis 50 Stundenkilometern unterwegs, bei 29 Prozent der Verkehrsteilnehmer zeigte die Tachonadel zwischen 51 und 60 km/h an. Spitzenreiter war ein Raser, der mit 104 km/h unterwegs war. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller erfassten Fahrzeuge lag bei 47 Stundenkilometern.

Die Messergebnisse zeigen, dass vor allem in den Nächten an den Wochenenden relativ schnell gefahren wird

Ähnlich sehen die Messergebnisse für den Zeitraum vom 14. Januar bis 18. Februar aus. Jeder vierte Autofahrer hielt sich nicht an das vorgeschriebene Tempolimit. Der Höchstwert lag hier bei 91 Stundenkilometern. „Vor allem in den Nächten an den Wochenenden wird relativ schnell gefahren“, stellte Bernd Müller fest.

Dies belegt auch die Auswertung vom 10. März. An diesem Samstag waren gut 40 Prozent aller erfassten Verkehrsteilnehmer zu schnell in Rachelshausen unterwegs. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer, der mit Tempo 99 die Ortsdurchfahrt in Richtung Runzhausen fuhr. „Da hatten wir auch schon andere Ergebnisse“, sagte Ortsbeiratsmitglied Fred Debus. Zum Beispiel am 16. Februar 2017, als an gleicher Stelle die Stadt eine Tempo-Messung vorgenommen hatte.

Damals fuhr jedes zweite Auto schneller als 61 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug an diesem Tag 61 Stundenkilometer. Den traurigen Topwert lieferte ein Raser mit 114 km/h ab. Der Ortsbeirat will in den nächsten Wochen die Standorte für die Anzeigetafel ändern. Gemessen werden soll weiterhin an der Ortsdurchfahrt, dann allerdings weiter in Richtung der Ortseingänge – nahe den Zufahrten zur Hohen Straße und zum Oberstadt Ring.

Mit deutlich mehr Verkehr müssen die Rachelshäuser in den nächsten Wochen vorlieb nehmen. Aufgrund der Vollsperrung der Bundesstraße 453 im Bereich der „Breiten Erle“ läuft die Umleitung voraussichtlich bis Ende Mai durch den Ort. Die Stadt Gladenbach hatte deshalb beantragt, in dieser Zeit das Tempolimit auf den Landesstraßen in Runzhausen und Rachelshausen auf 30 km/h zu reduzieren. Diesem Wunsch der Stadt kommen Kreis und Polizei aber wohl zunächst nicht nach.

Nach Auskunft des Gladenbacher Ordnungsamtsleiters Rüdiger Götze wird die Stadt zu Beginn der Bauarbeiten aber auf jeden Fall in den beiden Stadtteilen „blitzen“. Danach könnte gegebenenfalls noch reagiert und das Tempolimit gesenkt werden. Aufgrund der Umleitung wird sich das Verkehrsaufkommen in Rachelshausen wohl um das Vier- bis Fünffache erhöhen, schätzt Rüdiger Götze.