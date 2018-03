Michael Chladik bleibt an Spitze

Die Anwesenden bestätigten im geschäftsführenden Vorstand auch Wilfried Krzonkalla als Schatzmeister, Ute Pfeiffer als Clubhauskoordinatorin sowie Marco Cromm als Beisitzer. Der bisherige Ju­gendwart Maurice Chladik kandidierte nicht mehr. Die Position blieb unbesetzt.

Auch Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder standen auf der Tagesordnung. So wurden Wolfgang und Anne­liese Vetter für 40-jährige Mit­gliedschaft geehrt. Die beiden sind Gründungsmitglieder, wobei Wolfgang Vetter sogar viele Jahre in der Funktion des Vorsitzenden für die Geschicke des Vereins verantwortlich war. Vorsitzender Michael Chladik dankte den beiden für ihre lange Ver­bundenheit zum Verein.

Offizielle Eröffnung der Tennisplätze steht am 7. Mai mit dem "Piccolo-Turnier" auf dem Programm

In seinem Rechenschaftsbericht wies Michael Chladik auf anstehende Investition­en und Arbeiten an der Clubanlage des Tennisclubs hin. So muss die Zaunanlage für zwei Plätze erneuert werden. Trotz der Jugendarbeit von Sportwart Holger Riewe waren die Mitgliederzahlen etwas rückläufig.

Die offizielle Eröffnung der Tennisplätze ist am 7. Mai mit dem "Piccolo-Turnier". Für die Teamrunde hat der Verein eine Damenmannschaft und eine U18-Juniorenmannschaft in Spielgemeinschaft mit Niedershausen gemeldet. (red)