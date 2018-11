Michael Kett gewinnt

Wetzlar Mit 3510 Punkten in drei Runden ist Michael Kett (Mitte) Vereinspokalsieger 2018 des Wetzlarer Skat-Clubs „Nur net passe“ geworden. Den zweiten Platz bei dem alljährlichen Turnier errang Andreas Stout-Hoffmann (rechts), der 3508 Zähler erreichte. Den dritten Platz belegte Günther Röth (links), der unterm Strich auf 3427 Punkte kam. Ausgetragen wurde das Skat-Turnier im Nachbarschaftszentrum im Westend in der Horst-Scheibert-Straße in Wetzlar. Dort findet auch jeden Dienstag ab 18.30 Uhr der Übungsabend rund um das traditionsreiche Kartenspiel statt, zu dem alle interessierten Frauen, Männer und Jugendliche eingeladen sind. Willkommen bei diesen Treffen sind auch Neulinge und Wiedereinsteiger, die früher einmal Skat gespielt haben und ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Die erfahrenen Spieler des Skat-Clubs „Nur net passe“ bieten für diese Personengruppen spezielle Übungsnachmittage an. Nähere Informationen hierzu gibt es beim Vereinsvorsitzenden Peter Lademann unter & (06 44 1) 5 28 37 oder (0 17 05) 43 02 68. (red/Foto: privat)