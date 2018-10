Midnightball mit viel Sport

Mengerskirchen-Waldernbach Die Familienbüros von Mengers­kirchen und Merenberg laden alle Jugendlichen ab 13 Jahren für Freitag, 26. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr zum nächsten Midnightball in die Sporthalle der Westerwaldschule in Waldernbach ein. In lockerer Atmosphäre können die Anwesenden gemeinsam Sport treiben. Neben Fußball, Volleyball, Basketball und Badminton gibt es einen Handball-Workshop. (red)