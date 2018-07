Mike Mehr bleibt Vorsitzender des FC Waldbrunn

Waldbrunn-Fussingen Der FC Waldbrunn setzt auf Kontinuität und hat in seiner Hauptversammlung im Sportheim des SV Fussingen seinen bisherigen Vorstand für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. An der Spitze des Vereins bleibt Vorsitzender Mike Mehr. Auch die Fußballer Tobias Keil und Tobias Rösler arbeiten nun im Vorstand mit. Wie Mike Mehr erklärte, sei das Ziel des FC Waldbrunn, auch in der Fußballsaison 2018/19 wieder auf die Jugend zu bauen und den eigenen Nachwuchs in die drei Seniorenmannschaften zu integrieren. Ein Grußwort sprach Bürgermeister Peter Blum (parteilos). Unser Bild zeigt den Vorstand mit (hinten, v. l.) Georg Dietl, Stephan Orth, Sebastian Sehr, Paul Rudersdorf, Tobias Rösler, Torsten Wagner, Tobias Keil sowie (vorne, v. l.) Thomas Scholl, Peter Steinhauer, Mike Mehr, Frank Hebgen, Michael Stähler und Joachim Bär. (red/Foto: privat)