Mission:2Party rocken

Die Konzertreihe „Donnerstags in Gladenbach“ lädt zu ihrer neunten Auflage ein.

Die Konzertreihe ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und zählt jährlich immer mehr Besucher von außerhalb.

Die Vollblutmusiker von MISSION:2PARTY können allesamt auf hunderte Auftritte verweisen

An den nächsten Donnerstagen spielt jeweils eine Band ab 18 Uhr auf dem Marktplatz – am Abschlusstag (9. August) sind es sogar zwei Bands. Den Anfang haben „Eve“ gemacht.

Am Donnerstag, 19. Juli, entern dann Mission2PArty die Bühne. Ihr Repertoire ist so groß, dass man nie weiß, was genau kommt: Schlager? Rock? Metal? Wiesenhits? oder einfach alles zusammen. Der Eintritt ist frei. Für Getränke wird ein Festivalbecher benötigt. Dieser kostet 3,50 Euro und kann an allen Festivaltagen genutzt werden. Kinder erhalten an der Kasse einen Gratisbecher. Es treten noch folgende Bands bei „Donnerstags in Gladenbach“ auf: Leecovers (26. Juli), Sixpash (2. August) sowie Diego`s Blues Band und Brand New Day (9. August). (red)