Mit „Bäderbus“ in die Therme

Sinn Das Sinner Team für Seniorenarbeit lädt für Donnerstag, 11. Oktober, zur Fahrt des „Bäderbusses“ zur Lahn-Dill-Bergland-Therme nach Bad Endbach ein.

Die Abfahrtszeiten: Edingen 9.15 Uhr „Solmser Hof“, Fleisbach 9.18 Uhr Haltestelle Ortsmitte und 9.20 Uhr Haltestelle Firma Brohl, Sinn 9.25 Uhr Bürgerzentrum und 9.27 Uhr Rathaus. Zustiegsmöglichkeiten gibt es außerdem in Herborn an der Haltestelle B 277 in Höhe Reuterberg (9.30 Uhr), am Bahnhof (9.33 Uhr), am Fuß des Wohngebiets Alsbach (9.36 Uhr), an der früheren Burger Hütte (9.40 Uhr) und der Sparkasse Seelbach (9.45 Uhr). Die Teilnahme kostet 9,50 Euro. In Bad Endbach wird kostenlos Wassergymnastik angeboten. Rückfahrt: 12.15 Uhr. (red)