Mit 1380 Fingern an den Klettergriffen

Kurz nach zehn Uhr am Morgen strömten die ersten Athleten in der Halle. Die Jüngsten waren fünf Jahre alt (Jugend F) und in der Regel zum ersten Mal dabei.Die Teilnehmer der ältesten Klasse der 12- und 13-jährigen (Jugend C) hatten da schon mehr Erfahrung und traten in den vergangenen Jahren auch schon bei der KidsCup-Serie an.

Beim Wettbewerb gibt es neben den vier Altersklassen in der Jugend D und C noch die Unterscheidung zwischen Power-Kids und Fun-Kids. Dadurch soll dem unterschiedlichen Leistungsstand der Nachwuchssportler Rechnung getragen werden.

Gewertet wurden beim KidsCup alle drei Wettkampfdisziplinen des Kletterns. Es wurde im „Olympic Combined“ geklettert. Diese Variante wird tatsächlich auch bei der in Japan in 2020 angeboten. Beim „Olympic Combined“ werden die drei Kletterdisziplinen „Speed“, „Bouldern“ und „Lead“ am gleichen Tag geklettert. Vier Stunden haben die Sportler Zeit ihr Können zu zeigen.

Beim „Speed“-Klettern geht es darum, eine definierte Route möglichst schnell nach oben zu sprinten. Jeder hat dafür zwei Versuche. Das „Lead“-Klettern hingegen setzt auf die Klettertechnik und Kraftausdauer. Beim KidsCup musste jeder Teilnehmer drei unterschiedlich schwere Routen bewältigen. Wer am höchsten kam, erhielt die meisten Punkte.

„Bouldern“ hingegen legt den Schwerpunkt auf schwere Kletterprobleme in Absprunghöhe. Ohne Seil geht es kurze, dafür fast schon akrobatische Passagen nach oben.

Am späten Nachmittag standen dann die Sieger fest. Die Wetzlarer Sportler räumten dabei richtig ab. In der F-Jugend sicherte sich Nele Weil den 1. Platz. In der E-Jugend wurde Felix Eckel Vierter. In der Fun-Wertung Jugend C gewannen Cora Hammer und Erik Pollak, während Lara Matausch es bei den Mädchen in der gleichen Wertung auf Platz 2 schaffte, Cosmin Ploscariu belegte den dritten Platz. Belice Immel und Emilia Rethorn wurden 2. und 3. in der Jugend D.

Finale findet im November statt

Auch bei den Power-Kids gab es zufriedene Gesichter: Moritz Schmidt und Noah Jüngel belegten in der Jugend C und D jeweils den 2. Platz. Knapp am Podest vorbei aber dennoch zufrieden war Jule Breuer mit ihrem 4. Platz 4 in der D-Jugend.

Auch allen anderen Sportler machte der Wettbewerb großen Spaß, denn es ging vor allem um das Dabeisein.

Der Wetzlarer KidsCup war der dritte von vier Wettbewerben der hessischen KidsCup-Serie. Entsprechend der Platzierungen in allen Wettbewerben qualifizieren sich die besten sechs in jeder Altersgruppe für das Westdeutsche KidsCup Finale der Power-Kids, das am im November in Saarlouis ausgerichtet wird. (red)