Mit Büchern Freude schenken

Sie erklärten sich bereit, für Kinder der umliegenden Grundschulen ein möglichst auch zum Thema „Natur und Umwelt“ passendes Buch auszusuchen und ihnen dann spannende, aber auch lustige Stellen vorzulesen.

Auf den mit leichtem Lampenfieber erwarteten Moment des ersten Satzes vor Publikum hatten sich die 75 Gesamtschüler gründlich vorbereitet. Sie übten hierfür lautes, deutliches und ausdrucksvolles Lesen. Aber auch begleitende kreative Spiele dachten sie sich für ihre jungen Zuhörer aus. Dazu gehörten Quizfragen zum vorgelesenen Text, Such- und Fühlspiele oder auch einen Song, der mit den Grundschulmäusen gemeinsam gerappt wurde.

Freundlich unterstützt von der Gemeinde Hüttenberg, die ihren Bus kostenlos zur Verfügung stellte, schwärmten die Vorleser in Begleitung von Friederike Schweizer sowie Organisatorin Verena Louven am Freitagvormittag in alle Richtungen aus: zur benachbarten Grundschule Rechtenbach, zu den Grundschulen in Hochelheim, Münchholzhausen und Oberkleen sowie zu den beiden Kindertagesstätten in Rechtenbach.

„Das Lampenfieber hat sich gelohnt“

Und die Großen hinterließen den Kleinen nicht nur selbst gebackene Muffins und einige der vorgelesenen Bücher, sondern vor allem Begeisterung. „Kommen Sie wieder! Unsere Kinder sind begeistert. So wird der Lesespaß gefördert“ – so lässt sich das Echo bei Kollegien und Schulleitungen der besuchten Schulen und Kitas zusammenfassen.

Viele der ganz jungen Zuhörer, die eifrig mitmachten, wünschten sich mehr Vorlesetage. Das erscheint auch möglich, denn die Vorleser waren selbst begeistert – sicher nicht nur, weil es selbst gemalte Bilder, Kekse und Getränke von den dankbaren Zuhörern gab. „Das Lampenfieber hat sich gelohnt. Das nächste Mal sind wir auf jeden Fall wieder dabei.“ Und schon steht die Überlegung im Raum, dem Wunsch nach regelmäßigen Vorlesetagen an den Grundschulen nachzukommen. (red)