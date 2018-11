Mit Drogen gehandelt, mit Messer zugestochen

Vor Gericht gab der 27-jährige Angeklagte gerade eben so viel zu, wie aufgrund der Zeugenaussagen nicht zu leugnen war. Zur Anklage des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmittel musste der Beschuldigte einräumen, dass er in Frankfurt 40 Gramm Marihuana für 150 Euro gekauft habe. Er wurde in Marburg mit fünf abgepackten Tütchen zu je einem Gramm erwischt, 26 weitere Tütchen wurden in seiner Wohnung in Gladenbach gefunden.

Die Drogen seien für den Eigengebrauch, beteuerte der Angeklagte, der aber dabei beobachtet wurde, wie er am 19. April 2018 an den Lahnterrassen einer Person ein kleines Päckchen übergab, die darauf hin einer weiteren Person ebenfalls ein kleines Päckchen zusteckte. Während der Angeklagte wenig später mit fünf Päckchen aufgegriffen wurde, hatte sein Begleiter, den zu kennen er leugnete, 610 Euro in kleiner Stückelung bei sich.

Unterschiedliche Darstellungen

Die Vorgänge wurden von einem verdeckten Ermittler und mehreren Polizeibeamten vor Gericht geschildert, die Festnahme und die spätere Wohnungsdurchsuchung in Gladenbach durchgeführt hatten. Zur Verwunderung des Gerichts erzählte einer der Beamten, dass der Angeklagte in seiner Heimat Polizist gewesen sei und, obwohl er vor Gericht nicht deutsch sprach, bestätigte der Polizist, dass man sich gut kenne und er sehr wohl Deutsch verstünde.

Auch der Vorfall am 3. November 2017 wurde von den beiden Seiten sehr unterschiedlich dargestellt. Am Erlenringcenter hatte laut Anklage eine Gruppe junger Männer zwei weitere Männer abgepasst und bedroht. Der Angeklagte sei aufgefordert worden, mit einem Messer zuzustechen und habe dies auch getan, ohne allerdings irgendjemanden zu verletzen.

Einer der beiden Angegriffenen, der mit einem der Angreifer bekannt war, habe zurück in den Markt fliehen können. Der zweite Angegriffene hatte mit dem Grund der Auseinandersetzung nichts zu tun. Er berichtete als Zeuge, dass der Angeklagte versucht haben soll, ihm mit einem Messer ins Bein zu stechen. Er hätte dem Stich aber ausweichen können.

Sechs Zeugen bestätigen die Anklage

Die Polizei, die schnell am Ort des Geschehens eintraf, habe wohl Schlimmeres verhindert. Sechs Zeugen bestätigen beide Anklagepunkte. Er habe nie ein Messer besessen, man habe auch keines bei ihm in der Wohnung gefunden, beteuerte der Angeklagte. Ganz im Gegenteil habe er versucht, die Auseinandersetzung zu verhindern.

Sechs der acht geladenen Zeugen bestätigten jedoch weitestgehend die beiden Anklagepunkte. Der Staatsanwalt fand drastische Worte für die Taten des bereits zuvor auffällig gewordenen Angeklagten und forderte ein Jahr und zwei Monate Haft ohne Bewährung.

So populistische Aussagen habe er noch nie vor Gericht gehört, bedauerte Pflichtverteidiger Gunter Specht das Plädoyer des Staatsanwaltes. Da der Angeklagte eine Geldstrafe nicht werde bezahlen können, halte er eine Bewährungsstrafe für angemessen.

Strafrichter Thomas Vollmer verurteilte den Angeklagten jedoch zu einem Jahr und einem Monat Haft ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach dem Prozess machte Verteidiger Specht deutlich, dass man Berufung gegen das Urteil einlegen werde. Das Gericht hätte auf eine Bewährungsstrafe erkennen müssen, so seine feste Überzeugung.