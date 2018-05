Mit Goethe geht es durch die Stadt

Highlight ist die Stadtführung mit anschließender Goethebegrüßung. Hier dürfen sich die Teilnehmer für zwei Stunden in die Zeit von 1772 zurückversetzen lassen. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Brunnen auf dem Domplatz.

Wo Goethes Muse Charlotte lebte

Zunächst zeigt Annegret Himmel die Plätze in der Altstadt, die mit Goethe in Verbindung gebracht werden. Im Anschluss begrüßt der junge Goethe, gespielt von Christopher Opel, die Gäste und berichtet während eines kurzen Spaziergang durch die Altstadt von seinen Erfahrungen aus dem Sommer 1772. Dabei darf natürlich auch seine Begegnung mit Lotte nicht fehlen. Die Teilnahme kostet acht Euro.

Auch bei der Führung durch das Lottehaus (Lottestraße 8-10) ab 15 Uhr geht es um Goethes Muse.

Während des Rundgangs zeigt Bernadette Basel den Ort, wo die junge Wetzlarerin wohnte, welche Goethe in seinem Roman „Die Leiden des jungen Werther“ verewigt hat. Karten gibt es für sechs Euro. Und zwar wie für alle Führungen im Vorfeld in der Tourist-Info am Domplatz 8 (sonntags 11 bis 15 Uhr). (red)