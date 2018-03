Mit Klassik das Gemüt erhellen

Konzertreihe Los geht es am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche

Petra Denker musiziert am Palmsonntag am Cembalo. (Foto: privat)

Dillenburg Auch in diesem Jahr veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg die Konzertreihe „Vom Dunkel zum Licht“. Den Auftakt bildet ein Konzert für Viola d’amore und Cembalo am Palmsonntag, 25. März, ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.