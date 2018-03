Mit Landrat unterwegs

Limburg-Weilburg Landrat Manfred Michel lädt interessierte Bürger zu zwei "Sommertouren" durch den Landkreis Limburg-Weilburg ein. Wichtig ist dem Landrat dabei, Türen zu großen Unternehmen im Landkreis zu öffnen, die Einzelpersonen sonst nicht besichtigen können.

Weiter stehen auch die sehenswerte Natur oder landwirtschaftliche Betriebe in der Heimat auf dem Programm. Für den 25. Juli (Dienstag) und für den 9. August (Mittwoch) sind die Reisen im Landkreis geplant.

Die Tour am 25. Juli führt zunächst in das Lahn-Marmor-Museum nach Villmar und gegen Mittag zum Bauernhof Hölz nach Weinbach. Anschließend wird die Firma "Haka" in Gräveneck besucht. Am 9. August geht es zur "Feig Electronic GmbH" nach Weilburg, dann folgt die Besichtigung der Fischzucht Stähler in Niederzeuzheim und der Abschluss findet bei der Firma Bona in Limburg statt.

Für die Fahrten wird jeweils ein Bus zur Verfügung gestellt. Gestartet wird jeweils an der Busempfangsstation "Am Philippsdamm" in Limburg um 8.45 Uhr.

Für Getränke und ein Imbiss ist gesorgt. Die Teilnahmekosten betragen 10 Euro pro Teilnehmer und Tour, die im Bus eingesammelt werden. Anmeldungen sind bis Ende Juni unter (0 64 31) 29 61 50 sowie per Mail an s.frohne(at)limburg-weilburg.de möglich. (red)