Mit Luther auf den Kirchturm

Es war nicht nur ein rückwärtsgerichtetes Gedenken, sondern auch eine Zeitschau, wo die evangelischen Christen heute stehen. In der Niederbieler Kirche drängten sich 200 Besucher, um die Aufführung „Bruder Martinus“ mit Siegfried Fietz und dessen Sohn Oliver Fietz zu erleben. „Ein sehr beeindruckender Abend“ ließ ein Besucher verlauten.

Die beiden Sänger führten durch die Geschichte der Reformation mit Liedern, die der Wetzlarer Journalist Jürgen Werth niedergeschrieben hat. Immer wieder stimmten die Besucher mit in die Lieder ein, die das reformatorische Geschehen und damit den Kern des Glaubens in die Gegenwart holten. Im Anschluss haben die Konzertbesucher noch bei Punsch und Gebäck auf dem Rasen vor der Kirche miteinander gefeiert.

Die Hospitalkirche wird zur Heimstatt eines sizilianischen Mafia-Bosses mit Sinn für Jesus

In einem Zentralgottesdienst in der Hospitalkirche gedachten die Gläubigen dem Reformator. Wie bereits in den Vorjahren hatte Pfarrer Siegfried Meier eine Theaterszene selbst verfasst und führte sie gemeinsam mit Tobias Gisse auf. „Don Antonio und der Glaube“ nannte er das Stück, das die rund 100 Gottesdienstbesucher mit nach Sizilien zur Mafia nahm: Killer „Mario“ (Gisse), kommt zu Don Antonio (Meier) und beichtet: „Ich habe gesündigt“. Zu seiner Überraschung rät der Don seinem Killer nicht zu fliehen und das Land zu verlassen, sondern Jesus um Vergebung zu bitten.

In seiner Predigt erläuterte Meier, dass es auch in Italien Glaubensflüchtlinge gegeben habe. So könnte es passiert sein, dass ein Mafia-Pate durchaus protestantisch war und den Wert der Vergebung kannte. Meier wies damit auf die Waldenser hin, die es in Italien schwer hatten. Auch in Frankreich gab es mit den Hugenotten Glaubensflüchtlinge, die in Deutschland Rettung suchten. Diese Glaubensflüchtlinge, die alle der reformatorischen Lehre verpflichtet waren, hätten eine Leidenschaft für Gott gehabt. „Wo ist diese Leidenschaft bei den Christen heute?“, fragte Meier. Die Menschen damals hätten sich an Gott festgehalten, so Meier. Es sei bemerkenswert, wie die Kirche in schweren Zeiten überlebt habe.

Der Reformationsgottesdienst wurde vom Bläserkreis Wetzlar unter der Leitung von Kantor Dietrich Bräutigam mitgestaltet. Er spielte auch die Orgel. Die Besucher stimmten in das bekannteste Luther-Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ mit ein. Am Ausgang gab es schließlich allerlei Luther-Souveniers – von der Playmobil-Figur des Reformators bin hin zu Taschentüchern mit seinem Konterfei.

Andere Kirchengemeinden feierten gemeinsam, so hatte etwa Hermannsteins Pfarrer Wolfgang Grieb nach Werdorf eingeladen, wo Pfarrer Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, zum Reformationsfest predigte.

Dem Reformator gedenken mit „Churchnight“, Lichterkirche und Zusammensein

In Kölschhausen hatte die Kirchengemeinde zu einer „Churchnight“ eingeladen. Den 60 Besuchern boten die Katechumenen mit Jugendleiter Tobias Bürgel ein Programm zum Thema „Was ist der Mensch Wert?“ Lieder, Anspiele und selbst geschriebene Gebete der Mädchen und Jungen entfalteten dieses Thema. Anschließend trafen sich die Gottesdienstbesucher im Freien vor der Kirche zu Lutherbrötchen und Kuchen, Kaffee und Tee. Daniel Herr, Student der Theologie, trat im Luther-Kostüm auf und lud die Gäste zur Besteigung des Kirchturmes ein. Dazu brachte er Erzählungen aus Luthers Leben zu Gehör, etwa die Arbeit der Bibelübersetzung. Bei einem Luther-Quiz konnten Junge und Alte ihr Wissen über den Reformator testen.

Aus dem Gotteshaus wurde kurzerhand eine Lichterkirche. Mitarbeiter hatten das Kircheninnere in stimmungsvolles Licht getaucht, es gab Orgelmusik und die Besucher konnten ein Kerzenkreuz anzünden. Positiv schätzten die Besucher ein, dass sie Gelegenheit hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen, so Bürgel. Nicht minder stark geschätzt wurden Turmbesteigung und die Lichterkirche.