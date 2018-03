Mit Sam den Zirkus retten

Bekannt ist Feuerwehrmann Sam aus dem Fernsehen. Er lebt in Wales und arbeitet auf einer kleinen Feuerwehrwache. Bei aufregenden Geschehnissen im Alltag und kleinen Unfällen, kommt der Feuerwehrmann den Dorfbewohnern immer als Retter in der Not zu Hilfe. Intention der Serie ist nicht nur der Spaß, sondern auch den Kindern Brandverhütung näher zu bringen. Sie werden dazu ermutigt, bei Gefahr sofort Hilfe zu holen und den Notruf zu wählen.

So lernen die Kinder von klein auf, wie sie sich in einem Notfall zu verhalten haben. Das Stück eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

Tickets ab 21,20 Euro gibt es unter anderem in der Musicbox Dillenburg unter (0 27 71) 2 44 67 sowie unter www.adticket.de. (red)