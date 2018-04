Mit Schick durch die Stadt laufen

Weilburg Am Sonntag, 22. April, steht die nächste Weilbur­ger Stadtführung „Bürgermeis­terspaziergang: Monarchie, De­mokratie, Anarchie“ an. Start ist um 15 Uhr am Neptunbrunnen auf dem Marktplatz. Der Spaziergang führt zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt, aber vor allem auch zu den wichtigen Momenten deut­scher Monarchie, Demokratie und Anarchie. Die Führung gestaltet Hans-Peter Schick. (red)