Mit Schreckschusspistole Kiosk überfallen

Das Gericht unter Vorsitz von Jugendrichterin Michaela Friedrich-Rödig sah es als erwiesen an, dass die beiden jungen Männer, 20 und 27 Jahre alt, sich durch den gemeinschaftlich verübten bewaffneten Überfall einer schweren räuberischen Erpressung schuldig gemacht hatten.

Direkt nach Weihnachten, kurz nach 8 Uhr in der Früh, hatte der 20-Jährige, maskiert mit Wollmütze und Handschuhen, laut Staatsanwältin Karin Eckhardt den Lotto-Presse-Tabak-Laden in der Elisabethenstraße betreten, während der ältere Mittäter fluchtbereit auf einem Motorroller in Tatortnähe Schmiere stand. Unter Vorhalt einer ungeladenen, aber täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole hatte der Heranwachsende die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Mit den Worten „dies ist ein Überfall, keine Faxen, Geld her“ und dem angedeuteten Durchladen der Pistole schüchterte er den 66-jährigen Kioskbetreiber ein.

Dem Räuber wurden rund 120 Euro sowie 15 bis 20 Schachteln Zigaretten ausgehändigt, dann rannte er zu seinem vor dem Laden wartenden Komplizen. Beide flüchteten auf dem Motorroller in Richtung Lahnau.

Die Freude über den gelungenen Coup hielt nicht lange: Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife der Herborner Polizei das Duo in der Straße „Am Berg“. Bei der Festnahme wurden Beute und Tatwaffe sichergestellt. Seit dem Vorfall sitzen die jungen Männer aus Wetzlar hinter Gittern. Während der Ältere der beiden Angeklagten in der Vergangenheit wegen Betrugsdelikten in Erscheinung trat, ermittelte die Polizei gegen den zur Tatzeit noch 19-Jährigen bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten.

Pinke Pistole gesäubert mit Nagellackentferner

Vor Gericht wurde bekannt, dass beide Angeklagte unter problematischen familiären Verhältnissen aufwuchsen. Der Jüngere wurde erst im Frühjahr vom Amtsgericht Montabaur zu einer Jugendstrafe verurteilt, die das Wetzlarer Jugendschöffengericht nun auf insgesamt dreieinhalb Jahre aufstockte. Positiv wurde bewertet, dass er die Tat unmittelbar nach der Festnahme bei der Polizei gestanden hatte. Geldprobleme wegen erheblichen Betäubungsmittelkonsums gelten als Motiv für den Überfall.

Beide lebten zuletzt in Wetzlar ohne Arbeit – von staatlicher Unterstützung. Im Prozess räumte das anwaltlich vertretene Räuberduo den Überfall ein und akzeptierte übereinstimmend das Urteil. Am Rande des Prozesses wurde bekannt, dass die Angeklagten die Schreckschusswaffe, die pink eingefärbt war, bereits längere Zeit im Besitz hatten. In der Tatnacht wurden die Farbanhaftungen mit Nagellackentferner gesäubert, damit die Waffe „echt“ wirkt. (hu)