Mit Stadtpfeifer durch die Stadt

Weilburg Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg lädt zu Stadtführungen ein. Am Sonntag, 7. Oktober, beginnt um 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Kostümführung mit dem Stadt­pfeifer. Die Führung dauert eine Stunde. Eine Themenstadtführung „Steine der Stadt“ mit dem Diplom-Geophysiker Gerd Mathes findet am Samstag, 13. Oktober, statt. Los geht es um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Die Teilnahme an den beiden Führungen kostet jeweils drei Euro pro Person. Anmeldungen sind unter Tel. (06471) 9274875 und per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de möglich. (red)