Mit Stand beteiligen

Dillenburg Der Schlossbergverein Dillenburg veranstaltet am 1. und 2. Dezember (Samstag und Sonntag) einen romantischen Weihnachtsmarkt im Stockhaus am Wilhelmsturm. An beiden Tagen können von 12 bis 20 Uhr selbst gefertigte Artikel erworben werden. Interessierte Aussteller können noch mitmachen.

Nähere Infos gibt es bei Karin Hermsteiner unter (0 27 71) 53 95. (red)