Mit Stockeinsatz die Natur erkunden

Sportlich und informativ war die Veranstaltung gestaltet. Zunächst walkten 28 Männer und Frauen – neben Mitgliedern des Kneipp-Vereins machten interessierte Gäste mit – zum Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach. Dort lauschten die Teilnehmer anschließend dem Fachvortrag von Physiotherapeut Frank Schmidt zum Thema „Nordic Walking – Technik und gesundheitlicher Nutzen“.

„Es war sehr interessant, mal ein bisschen mehr über diese Sportart zu erfahren, welche Muskeln beansprucht werden oder auch was Mann und Frau falsch machen können“, berichtete Rita Geissler-Plaum.

Einige der von Frank Schmidt vermittelten Tipps setzten die Teilnehmer sogleich in die Tat um. Nach einigen Aufwärmübungen machte sich die Gruppe mit Stockeinsatz auf den Weg durch die Natur.

Bei der von Rita Geissler-Plaum geführten Nordic-Walking-Tour marschierten die Hobbysportler durch den Enwuch zur Schutzhütte in Günterod. Dort stand zur Erfrischung schon Kräuterwasser bereit.

Der Ausflug endete am Kneipp-Kräutergarten in Bad Endbach. Bei Kerzenschein sowie selbst gebackenem Brot, Kräuterdips und Kuchen ließen es sich die Nordic-Walking-Freunde gutgehen und tauschten sich in gemütlicher Runde über ihr gemeinsames Hobby aus.

Brigitte Koischwitz hat Vorsitz übernommen

Seit Anfang des Jahres steht der Kneipp-Verein auch unter neuer Führung. Brigitte Koischwitz hat den Vorsitz übernommen, zur stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Simone Biek. Das Amt der Schriftführerin hat weiterhin Silke Thielmann inne, um die finanziellen Angelegenheiten des Vereins kümmert sich wie bisher Rita Geissler-Plaum.

Die gute Zusammenarbeit des neuen Leitungsteams zeigte sich unter anderem bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des von Brigitte Koischwitz betreuten Kunst- und Kulturhauses „Alte Schule“ in Bad Endbach. In dem Gebäude hat auch das Kneipp-Museum seinen festen Platz. Zum Geburtstagsfest bot der Kneipp-Verein süße und herzhafte Waffeln an. (mi)