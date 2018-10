Mit Volldampf  durch den Advent

Der Verein mit Sitz im alten Bahnbetriebswerk in Treysa hat sich die Erhaltung und Darstellung historischer Bahnfahrzeuge zur Aufgabe gemacht. Bei Sonderfahrten sind die Waggons und Loks im Einsatz, zudem helfen die Einnahmen den Ehrenamtlern bei ihrer Arbeit.

Die erste Ausfahrt in der Vorweihnachtszeit führt am Samstag, 1. Dezember zum Heidelberger Weihnachtsmarkt. Gezogen wird der Sonderzug von der Dampf-Schnellzuglok 03 1010. Zustieg ist unter anderem in Gießen möglich.

Auch bei der zweiten Tour am Sonntag, 2. Dezember, ist ein Weihnachtsmarkt das Ziel – es geht nach Bad Homburg. Zustiegsmöglichkeiten bestehen unter anderem in Gießen und Butzbach. Diese Fahrt ist aufgrund der Fahrzeiten ideal für Familien.

Am Samstag, 8. Dezember, geht es nicht mit Dampf: Für die Fahrt nach Dresden muss eine E-Lok der Baureihe 103 vor die Wagen gespannt werden. Diese Fahrt startet in Butzbach, zugestiegen werden kann zum Beispiel in Gießen und Lollar. Auch in Dresden kann während des sechsstündigen Aufenthaltes das vorweihnachtliche Flair und der Duft von Glühwein und Lebkuchen genossen werden.

Nach den Weihnachtsfeiertagen laden die Eisenbahnfreunde am Samstag, den 29. Dezember, zu einer Dampfzugfahrt zum Limburger Weihnachtsmarkt ein. Gezogen von der Güterzugdampflok 58 311 schnauft der Sonderzug von Treysa aus durch das Lahntal in die Domstadt. Gehalten wird unter anderem in Gießen, Wetzlar und Weilburg.

Mit dem Partyzug zu Silvester nach Berlin

Den Jahresabschluss bietet die Sonderfahrt am letzten Tag des Jahres zur Silvesterparty nach Berlin. Wobei: Die Party beginnt bereits im Zug. Es gibt einen Partywagen mit DJ und Bier vom Fass. Der Sonderzug, gezogen von der Universal E-Lok 243 005, fährt von Butzbach aus mit Zwischenhalten über Gießen, Kassel und Nordhausen nach Berlin. In der Neujahrsnacht geht es dann zurück.

Details zu den Fahrzeiten und Preisen gibt es online auf www.eftreysa.de und unter & (0 66 98) 9 11 04 41. Online und telefonisch sind die Fahrten auch buchbar. Da die Fahrten nur bei ausreichender Teilnahme durchgeführt werden können, bitten die Eisenbahnfreunde um eine rechtzeitige Buchung. (red)