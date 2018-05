Mit Walter Veit auf Vogeltour

Aßlar-Bermoll Der NABU-Kreisvorsitzende Walter Veit hat für den Verein Dorfgemeinschaft Bermoll eine interessante Exkursion geleitet. Nach Schmetterlingen und Pflanzen waren es in diesem Jahr die Vögel, die in den Fokus gerückt wurden. Los ging es an der Feuerwehrhütte am „Frääschpoul“ über die Oberlemper „Hardt“, „Martins Boden“, „Vuhbach“ und „Krummer Baum“ sowie die „Langen Birken“ und die „Faulch“ zurück zum Ausgangsort. In aller Frühe, wenn die Natur erwacht und es nur wenige störende andere Geräusche gibt, marschierten rund 30 Teilnehmer los, um den Vogelstimmen zu lauschen. Hohltauben, Baumpieper, Wendehals, Waldbaumläufer, Bluthänfling, alle Grasmückenarten, Trauerschnäpper, ja sogar die Nachtigall waren zu hören und zum Teil auch zu sehen. Mehr als 50 Vogelarten hörte Walter Veit aus dem munteren Gezwitscher heraus und wusste sie auch zu imitieren. Auch der Rotmilan wurde gesichtet und der Kuckuck gesellte sich dazu. (hp/Foto: Pöllmitz)