Lohra Am Donnerstag, 22. Februar, beginnt in der Grundschule Lohra ein neuer Kurs Zumba-Fitness mit zehn Terminen von jeweils 18.15 bis 19.15 Uhr. Anmeldungen sind unter (0 64 62) 56 58 und per Mail an vhs_lohra_schneider(at)aol.de möglich. (red)