Mit anderen Chören singen

Außerdem seien einzelne

Stimmen nicht ausgeglichen besetzt sind, merkte Amend ebenfalls kritisch an.

Dem schloss sich eine Aussprache über die Zukunft des „Sängerbunds“ an. Alle Anwesenden beteiligten sich rege und machten deutlich, dass sie an einem Fortbestand des Chores interessiert sind. Der Vorsitzende Peter Pausch war verhindert, so dass die Versammlung durch seinen Vertreter Arno Sehrt geleitet wurde.

Der 2. Schriftführer Jürgen Hahn verlas seinen sehr ausführlichen Jahresbericht, danach gab der 1. Kassierer Frank Mohr seinen Bericht über die Finanzen.

Arno Sehrt bleibt Vize-Vorsitzender

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden die bisherigen Vorstandmitglieder, die zur Wahl standen, einstimmig wiedergewählt. Dies sind: 2. Vorsitzender Arno Sehrt, 2. Kassierer Horst Graulich, 1. Schriftführer Siegfried Waydhas, Beisitzer Fritz Offenbach und für die Passiven Wilfried Petry.

Danach wurden die Termine besprochen: Bundesleistungssingen, Freundschaftssingen in Hohenahr-Altenkirchen, Stadtgesangstag, Adventssingen sowie Weihnachts- und Jahresabschlussfeier. Außerdem regten die Mitglieder an, dass wieder in einer sozialen Einrichtung gesungen wird.

Manfred Kreinberg wies darauf hin, dass der Verein in die Planung zur 100-Jahr-Feier im Jahr 2020 gehen muss. Der Vorstand wurde aufgefordert, Kontakt zu Chören aufzunehmen, um eventuell bei verschiedenen Anlässen als Singgemeinschaft aufzutreten. (red)