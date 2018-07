Mit dem Bike  auf Tour gehen

Zur Auswahl stehen den Radlern fünf Strecken. Die familien- und seniorenfreundliche Route mit einer Länge von 22 Kilometern führt von Aßlar nach Oberbiel und zurück.

Für die Radsportler stehen Strecken über 41, 75, 111 und 151 Kilometer zur Verfügung.

An den Kontrollstellen ist für Verpflegung und Erfrischung gesorgt. Alle Touren starten und enden am Sportzentrum in Aßlar. Hier gibt es auch Speisen und Getränke.

Gestartet werden kann zwischen 7 und 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt mit Wertungskarte vier und ohne sechs Euro.

Weitere Infos gibt es im Netz unter www.rv-schwalbe-asslar.de. (red)