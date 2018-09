Mit dem Bistum auf Entdeckung

Limburg Mit dem Bistum Limburg per Bus, Bahn und Flugzeug auf Entdeckungsreise gehen – das Team „Kirchenentwicklung“ lädt für 2019 haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus dem Bistum Limburg zu sechs Entdeckungsreisen ein. Neben zwei Exkursionen in Deutschland sind Reisen nach Paris, Großbritannien, nach Palästina und auf die Philippinen geplant. Weitere Informationen sind unter www.exkursionen.mehr-als-du-siehst.de sowie unter Tel. (06431) 295896 und per E-Mail an u.voll(at)bistumlimburg.de erhältlich. (red)