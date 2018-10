Mit dem Dampfzug nach Dresden oder nach Berlin reisen

Die Fahrten versprechen viel Nostalgie. In den vereinseigenen Reisezugwagen aus den 1960er Jahren lassen sich die Fenster noch öffnen und die Sitze haben noch Federn. Los geht es am Samstag, 1. Dezember, mit der Schnellzugdampflok 03 1010 zum Heidelberger Weihnachtsmarkt.

Auf zum Striezelmarkt im Erzgebirge

Die Fahrt geht von Treysa mit zahlreichen Zwischenhalten nach Heidelberg. Dort haben die Passagiere etwa sechs Stunden Zeit, die Stadt und den Weihnachtsmarkt zu genießen. In Heidelberg steigt der Nikolaus ein und hat für jedes Kind eine Überraschung.

Am Sonntag, 2. Dezember, fährt ein Dampfsonderzug von Treysa nach Bad Homburg zum Weihnachtsmarkt. Nach einem vierstündigen Aufenthalt in Bad Homburg geht es zusammen mit dem Nikolaus zurück. Jedes Kind darf sich auf eine kleine Überraschung freuen.

Am Samstag, 8. Dezember, zieht die TEE-E-Lok 103 den Sonderzug nach Dresden, wo der erzgebirgische Striezelmarkt besucht werden kann. Der Sonderzug startet in Butzbach und fährt mit zahlreichen Zwischenhalten nach Dresden.

Nach den Weihnachtsfeiertagen laden die „Eisenbahnfreunde Treysa“ am Samstag, 29. Dezember, zu einer gemütlichen Dampfzugfahrt zum Limburger Weihnachtsmarkt ein. Nach einem vierstündigen Aufenthalt können sich die Gäste auf einen Lebkuchen mit Glühwein oder Kinderpunsch freuen, der ihnen am Platz serviert wird. Eine Feier zum Jahresabschluss bietet die Sonderfahrt am Montag, 31. Dezember. Die Teilnehmer fahren mit dem Sonderzug, der von einem DJ in Schwung gebracht wird, nach Berlin und erleben den Jahreswechsel am Brandenburger Tor. In der Neujahrsnacht geht es zurück in die Heimat.

Details zu den Fahrten und zur Buchung gibt es im Netz unter www.eftreysa.de oder telefonisch unter (0 66 98) 9 11 04 41. (red)