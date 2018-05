Mit dem Fahrrad auf die Insel

Lahnau Bei kühlen Temperaturen sind am Freitagmorgen Ulrich Hofmann, Hans-Martin Brückmann und Frank Walther (v. l.) von Lahnau aus mit den Fahrrädern Richtung England gestartet. Die Radler haben sich vorgenommen, innerhalb von einer Woche die Strecke bis zur Partnerstadt Wincanton im Süden Englands (Nähe Salisbury) zurückzulegen. Bei einer Gesamtstrecke von rund 1100 Kilometern bedeutet das Tagesetappen von jeweils mindestens 100 Kilometern. Damit haben sich die drei ein ehrgeiziges Programm vorgenommen, denn in acht Tagen wollen sie die anderen Mitglieder des deutsch-englischen Freundeskreises, die mit dem Bus fahren, in der Partnerstadt treffen. (ag/Foto: Greier)