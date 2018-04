Mit dem Schiff auf dem Rhein unterwegs

Die Schifffahrt führt durch den Oberen Mittelrhein, welcher im Jahre 2002 von der UNESCO zum Welterbe erklärt wurde. Der Rhein hat dort seinen landschaftlich schönsten Abschnitt. Die berühmte Loreley engt den Rhein auf ganze 90 Meter Breite ein und seine Strömung wird reißend. Die Wände dieses Durchbruchstals sind sehr steil. Die Gebirge erreichen durchweg 500 Höhenmeter. Die Mittelrheinschlucht ist also gut 400 Meter tief.

Nicht nur die Natur hat das großartige Stück des Rheintals geprägt. Viel von seinen Reizen ist Menschenwerk. An den Ufern wuchsen Frankendörfer aus Fischerhütten, oft im Schutz befestigter Adelssitze. Die Zollstätten rheinischer Fürsten machten die ansässigen Bürger nicht arm, denn vom Nutzen der Großen lebten auch die Kleinen. Ritter vom Hunsrück und Taunus bauten wahre Schlösser in die Steilwände. Nirgendwo in der Welt liegen Burgen so eng beisammen.

Von Dillenburg führt die Fahrt durch das Lahntal über Limburg nach St. Goarshausen, welches seit 1323 Stadtrechte besitzt und dessen Stadtbefestigung zum Teil noch erhalten ist. Dort wird das Charterschiff bestiegen. Die Schifffahrt führt gleich an dem sagenumwobenen steilen Felsen, der Loreley, vorbei. Die Loreley erhebt sich hoch über den Rhein. Bei Niedrigwasser sieht man die gefährlichen Riffe der „Sieben Jungfrauen“. Der Sage nach wurden sieben Jungfrauen ihrer harten Herzen wegen in Felsen verwandelt.

Rechter Hand ist Oberwesel mit 18 erhaltenen Stadttürmen von einst 21 zu sehen. Im Zuge der Erbauung von Burg Gutenfels umgab sich die Stadt Kaub um 1200 mit einer Stadtmauer. Die Pfalz, eine Insel mitten im Rhein, war eine ehemalige kurpfälzische Zollburg aus dem 14. Jahrhundert. Die Stadt Bacharach schmiegt sich vor der Einmündung des engen, rebenbewachsenen Steeger Tals in das Rheintal. Während der Schifffahrt sind die Burgen Stahleck, Heimburg, Sooneck, Reichenstein und das Schloss Rheinstein zu sehen. In Assmannshausen ist die Schifffahrt leider zu Ende.

Die zeitliche Planung für diesen Tag sieht folgendermaßen aus: Die Abfahrt in Dillenburg und den Stadtteilen wird gegen 12.30 Uhr sein. Das Charterschiff ist für 14.30 Uhr gebucht. Die Schifffahrt dauert zirka drei Stunden. Gegen 17.30 Uhr warten die Busse in Assmannshausen auf die Dillenburger Seniorinnen und Senioren und gegen 19.30 Uhr sollte die Ankunft in Dillenburg sein. Auf dem Schiff werden Kaffee und Kuchen angeboten. Selbstverständlich wird auch für die Diabetiker gesorgt sein.

Die Anmeldungen bitten wir im Rathaus oder im Stadthaus - Herefordhaus - abzugeben oder per Post zuzusenden. Diese sollten bis spätestens 6. Juni eingehen, um eine genaue Planung der Seniorenfahrt zu ermöglichen. Die genauen Abfahrtszeiten- und orte werden eine Woche vor der Fahrt im Dillenburger Wochenblatt bekanntgegeben. Wie in den letzten Jahren beträgt der Eigenanteil für die Fahrt 10 Euro pro Person. Dieser Betrag wird von den Begleitpersonen in den Bussen einbehalten.