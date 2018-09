Mit den Lausern startet die Gaudi

Zumindest im großen Oktoberfestzelt, denn am Freitag, 28. September, beginnt das bajuwarische Spektakel.

Bis zum 7. Oktober herrscht in dem ansonsten eher idyllischen Naherholungsgebiet ausgelassene Wiesnstimmung.

Gleich zum Auftakt serviert der immer um eine Steigerung bemühte Seegastronom Markus Strasser ein echtes Schmankerl: Die kärntnerisch-steirische Stimmungsband „Die Lauser“ gibt ihr Mittelhessen-Debüt.

Die sechs Männer in ihren Kilts haben sich mit ihrem unverwechselbaren Sound längst in die erste Liga der Volksmusik gespielt. Wenn die Jungs loslegen, ist schon nach wenigen Takten klar, dass gut gemachte Volksmusik ganz und gar nicht verstaubt und durchaus kompatibel mit Dudelsäcken und Lichteffekten ist.

Neben ihren eigenen Hits wie „Man lebt nur amol“, „Tanzbodenfeger“ oder „Lauser leider geil“ hat die Band so ziemlich alles im Repertoire, was das geneigte Partyvolk in Ekstase versetzt.

Tickets für einen Stehplatz gibt es für 19,80 Euro. Reservierte Sitzplatzkarten kosten 24,80 Euro. Zu haben sind die Karten im Netz unter www.dutenhofenersee.de. Dasselbe gilt auch für die folgenden Partys.

Weiter geht die Sause am See am Samstag, 29. September, mit „AllgäuPower“. Auf die Ohren gibt es junge Volksmusik, Schlager, Partyhits sowie Rock- und Pop-Klassiker – gespickt mit einem krachenden Showgewitter.

Die Feier in den Tag der Deutschen Einheit am 2. Oktober ist bereits komplett ausverkauft.

Ein bisschen Platz ist hingegen noch am Freitag, 5. Oktober, wenn die Partyband „Ohlala“ aus München Popsongs, Rock-Tunes, Oldies, Schlagerperlen, Country-Klassiker und Reggae zum Besten gibt. Und „Hulapalu“ gibt´s auch noch dazu, denn mit von der Partie ist auch das Andreas Gabalier-Double „Norry“. Ebenfalls in Dutenhofen wieder am Start sind die „Sumpfkröten“. Sie hüpfen am Samstag, 6. Oktober, über die Bühne, nachdem sich das Publikum bei den Auftritten der Vorgruppen warmgeschunkelt hat.

Zum Wiesn-Finale am Sonntag, 7. Oktober, steigt ab 11 Uhr bei freiem Eintritt der Frühschoppen mit der Münchholzhäuser Blaskapelle. Anschließend spielt Hansi Schitter. An allen Festtagen gibt´s Oktoberfestbier in Maßen, Haxen, Leberkäse, Hendl und andere Leckereien. (red)