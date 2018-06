Mitarbeiter berichtet von „Spezial-Woolit“

Am Dienstagvormittag sagte unter anderem ein 50-jähriger, gelernter Kfz-Schlosser aus. Von September 2007 bis zur vorläufigen Betriebsschließung im September 2012 war er vor allem für die Anlagenwartung und -reparaturen bei Woolrec zuständig.

Weil ihm Firmenchef Edwin F. seinerzeit den Lohn für die letzten Monate schuldig geblieben sei, hätten sie sich vorm Arbeitsgericht gestritten und schließlich auf einen Vergleich geeinigt. Edwin F. habe auf ursprünglich verlangte 44 000 Euro verzichtet. Dabei habe es sich um eine Schadenersatzforderung für den Betriebsausfall gehandelt, nachdem der Zeuge mit einem Radlader die Außenwand der Anlieferungshalle beschädigt hatte.

Aus dem anfänglichen Riss sei in der Folge ein riesiges Loch in der Wand entstanden, welches das Regierungspräsidium (RP) dann zum Anlass nahm, um den Woolrec-Betrieb vorläufig stillzulegen – weil es der Aufsichtsbehörde nicht angezeigt worden war. Wann genau er mit dem Radlader die Wand beschädigt hat, konnte der Zeuge nicht sagen.

Edwin F. habe ihn damals unter Druck gesetzt und ihn ein Schreiben an das RP unterzeichnen lassen, in dem der 10. September 2012 als Unfalltag genannt wurde, berichtete der Ex-Woolrec-Mitarbeiter. Zum Druckmittel sagte er nichts. In der weiteren Befragung stellte sich jedoch heraus, dass der 10. September unmöglich stimmen konnte. Bei der Polizei hatte der Mann 2013 noch angegeben, dass es bereits am 7. August 2012 zu dem Unfall gekommen sei. Den Geschäftsführer habe er seinerzeit nicht darüber informiert, sagte er.

Der Zeuge berichtete dem Gericht von den Produktionsschritten, während derer unter Zugabe von Ton, Melasse und Wasser aus den angelieferten gefährlichen Dämmwolleabfällen das Produkt Woolit für die Ziegelindustrie entstand. Und er erinnerte sich daran, wie nach einer Durchsuchungsaktion auf dem Betriebsgelände am 20. April 2012 durch Polizei und Staatsanwaltschaft, bei der auch Proben genommen wurden, die Zuschlagsmengen an Ton und Melasse zur Bindung der Fasern plötzlich vervierfacht worden seien.

Zu diesem Zeitpunkt produzierte Woolrec sein Woolit bereits auf Halde. Infolge eines hr-Berichts über den „Woolrec-Skandal“ waren kurz zuvor alle Ziegelwerke als Kunden abgesprungen. Warum die Mengen der teuren Zuschlagstoffe in dieser Situation sogar noch erhöht wurden, wusste der Zeuge nicht. Als eine Möglichkeit kommt die damalige Ankündigung des ehemaligen Regierungspräsidenten in einer Pressekonferenz in Betracht: Danach sollten einmal pro Quartal Woolit-Proben genommen und durch das Marburger Labor Wartig untersucht werden. Sollte sich dabei herausstellen, dass das Woolit nicht der vorgeschriebenen Rezeptur entspricht, wäre die Abgabe untersagt worden.

Konkurrent soll Gegner gesponsert haben

Im Ergebnis bescheinigte das erste dieser Gutachten dem Woolrec-Produkt knapp vier Wochen später absolute Unbedenklichkeit – zum Entsetzen der Tiefenbacher Anwohner. Von „Spezial-Woolit“ war die Rede, welches mit Ton und Melasse in einer Weise präpariert worden sei, die nichts mit der sonst üblichen Verfahrensweise zu tun gehabt habe.

Auch eine Verschwörungstheorie hatte der Ex-Mitarbeiter in petto: Er vermutete, die Woolrec-Gegner in der IG Tiefenbach seien von einem konkurrierenden Recycling-Konzern finanziert worden. Woolrec durch andauernde Beschwerden zu schaden, sei das Ziel gewesen. Auch ein damals ortsansässiger, namhafter Politiker habe dabei seine Finger im Spiel gehabt.

Im Woolrec-Prozess sind Ex-Firmenchef Edwin F. und der ehemalige Gutachter Stefan G. von der Uni Gießen wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen in einem besonders schweren Fall angeklagt.